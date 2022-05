Studien The Foegen Effect: A Mechanism by Which Facemasks Contribute to the COVID-19 Case Fatality Rate, gjordes av den tyska läkaren Zacharias Fögen, som analyserade effekterna av maskbärande i den amerikanska delstaten Kansas under perioden den 1 augusti till den 15 oktober 2020.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?