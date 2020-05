Är de amerikanska ”bevisen” för ryska jaktplan i Libyen sanna eller falska?

LIBYEN

Ett antal medier rapporterade att ryska MiG-29 och Su-24 hade skickats till fronten till Libyen från flygbasen Khmeimim i Syrien. Bevisen är dock högst vaga och många pekar nu på orimligheter i dessa beskyllningar.

Rapporterna om ryska jaktplan i Libyen, som snarare liknar en planerad mediekampanj, fick sin kulmen i ett uttalande från African Command of the US Armed Forces (AFRICOM). Organisationen publicerade informationen via sina officiella kanaler och sägs visa hur ryska luftstyrkor anländer till den libyska Al-Jufra-basen, som kontrolleras av Libyska nationella armén (LNA) och marskalk Khalifa Haftar.

”Ryska trupper anlände till Libyen från en bas i Ryssland. De fördes först till Syrien, där vi tror att de målades om i ett försök att dölja sitt ursprung”, enligt ett uttalande från AFRICOM.

De amerikanska militärerna menar att syftet med att föra över plan är ”att hjälpa ryskstödda legosoldater som agerar i Libyen för LNA:s räkning”. Bland bevisen finns bilder, publicerade av AFRICOM, av flygplan i luften och satellitbilder av Al-Jufra-basen, där närvaron av MiG-29 hade markerats.

Både ryska myndigheter och representanter för LNA dementerade AFRICOM:s uttalanden. Ändå hävdade AFRICOM:s kommendör Stephen Townsend att ”Ryssland har alltför länge fönekat graden av sin inblandning i den pågående libyska konflikten. Nu kan de inte längre förneka den.”

Men är bevisen från AFRICOM verkligen så övertygande? En närmare titt på dessa ”bevis” ökar snarare mängden legitima frågor.

Till att börja med är bilderna mycket oklara. Det är inte särskilt tydligt vilken typ av plan som syns på dessa bilder, för att inte tala om bilderna från Al-Jufra-basen, som snarare ser ut som tagna från ett videospel.

För det andra, berättar bilderna från AFRICOM ingenting om var och när dessa ska ha tagits. I själva verket är det bara några bilder av jaktplan i luften, utan någon förklaring av deras riktning eller datum. Samma sak gäller bilderna av det som ska vara ryska MiG-29 och Su-35. Inte heller där är det klart vilken bas som det föreställer eller var planen ska.

För det tredje, framstår AFRICOM:s uttalande om ommålning av plan för att dölja deras ursprung fullständigt bisarr för var och en som har den minsta kunskap om modern navigering och radarsystem. De är försedda med avancerad elektronik och identifieringssystem, som kan användas för att identifiera all militär utrustning. Så historier om ommålade plan kanske skulle övertyga de yngsta medlemmarna i en flygklubb för barn, men inte flygvapenexperter.

Det är intressant att notera att dessa uppgifter och bilder skapar tvivel även bland amerikanska medier. Framför allt har nyhetssidan The Drive ställt ett antal frågor om de ryska MiG-planen, som Moskva påstås ha sänt från Syrien till Libyen.

”Det är fortfarande oklart hur planen kunde flyga från Khmeimim-basen till Al-Jufra-basen, ett avstånd på nästan 210 mil. De flesta MiG-29, med undantag för de modifierade MiG-29KR och MiG-29SMT, kan inte tanka i luften.”

Naturligtvis bör anklagelser, särskilt när det handlar om så allvarliga ämnen som staters inblandning i andra staters konflikter, undersökas och kontrolleras noggrant. Det menade även den tyske parlamentsledamoten Stefan Keuter, som anser att ”en neutral undersökning av eventuell närvaro av ryska stridsflygplan i Libyen är nödvändig”.

Man bör också komma ihåg att ”bevisen” som publiceras av amerikanska myndigheter eller medier inte längre automatiskt kan sägas vara trovärdiga, efter tidigare fall av spridning av falska nyheter. Ett av de tydligaste exemplen var ett fantastiskt erkännande från BBC-producenten Riam Dalati i februari 2019, där han bekräftade att en video som sades visa ”barn drabbade av en kemisk attack”, var falsk. Ändå var just denna video anledningen till amerikanska attacker mot Syrien i april 2018.