Befolkningstillväxten i Frankrike kommer att fortsätta ”huvudsakligen genom invandring”

Frankrike har inte bara en ökande åldrande befolkning utan också en stagnation av födelsetalen. Enligt siffror från INSEE (den franska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån) som den franska tankesmedjan Institut Montaigne hänvisar till uppgick befolkningen till 68 miljoner invånare den 1 januari 2023. Detta är visserligen en tillväxt på 0,3 procent 2022 jämfört med 2021 men en demografisk avmattning jämfört med tidigare år (0,5 procent 2018, 0,3 procent 2020).

Sedan mitten av 2000-talet har Frankrike, en gång det mest fertila landet i Europa, registrerat fler och fler dödsfall (667 000 för 2022) och färre och färre födslar (723 000). Fruktsamhetstalet var 1,8 barn per kvinna förra året, under 2,1, den ”reproduktionsnivå” under vilken befolkningen minskar.

Trenden lär fortsätta enligt INSEE:s prognoser eftersom den nationella befolkningen bör nå en topp på cirka 69 miljoner invånare 2040, innan det sker en minskning fram till 2070 till 68,1 miljoner invånare.