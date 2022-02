Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 UTRIKES Under en presskonferens torsdagen den 17 februari tillkännagav president Macron att Frankrikes stridskrafter kommer att lämna Mali. Samtidigt pågick i Bryssel en konferens med representanter från Afrikanska och Europeiska unionerna. Formellt handlar det om medicinskt bistånd till afrikanska länder under pandemikrisen. Även andra spörsmål behandlades under dessa två dagar (den 17–18 februari). Hur kommer den militära förändringen att se ut och hur reagerar andra europeiska partners inom Minusma-uppdraget?