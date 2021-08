Drakoniska regler och lagar drabbar Frankrikes befolkning

VIDEOUnder parollen World Wide Rally For Freedom anordnades lördagen den 24 juli gemensamma protester över hela världen. Över 180 städer hade anmält sig och utifrån det bildmaterial som arrangörerna fått in verkar uppslutningen ha varit enorm, upp till tiotusentals eller hundratusentals deltagare på sina håll. Även i städer som är i total lockdown bröt människor igenom poliskedjorna och ropa ”Frihet!”.