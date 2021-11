Eldkvarn – en resa genom de lyckliga, olyckliga åren

Eldkvarn bildades 1971, då under namnet Piska mig hårt och släppte sitt debutalbum 1974. Vilket inte lockade någon större publik. När de inför andra albumet En lång het weekend (1976) bytte namn till Eldkvarn upplevdes bandet som mer seriöst. Långsamt arbetar de sig fram till att bli ett duktigt liveband och gör under slutet av 1970-talet uppemot hundrafemtio spelningar om året. Svensk musikscen exploderar under sjuttiotalet.

Allt började för längesen

runt fabrikerna i Norrköping

Vi sprang från skolan med gitarrerna

till din mammas hus

(Kungarna från Broadway, 1988)

Do it yourself, är parollen. Musikfanzines bildas, radio spelar mängder av ny musik, massor av musikscener etableras. På tidningar skrivs mer och mer om musik. Allt som senare blev svensk musikindustri tog sin början under denna omvälvande och händelserika tid.



