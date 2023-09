Under de första sju månaderna av 2023 importerade EU-länderna hela 40 procent mer flytande naturgas (Liquid Natural Gas, LNG) från Ryssland via tankfartyg än under samma period 2021, året före den ryska invasionen av Ukraina, uppger den brittisk-amerikanska tankesmedjan Global Witness. Hittills i år uppgår importen till 22 miljoner kubikmeter till ett värde av 5,29 miljarder euro, eller 63 miljarder kronor.

