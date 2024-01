Franska bönder hotar med landsomfattande protester

Bönderna planerar också enligt uppgift att installera en vägspärr på en annan inte offentliggjord huvudväg i regionen. Under de senaste månaderna har jordbrukarna i Occitanie-regionen ökat sina ansträngningar för att få regeringen att snabbt bevilja betydande stöd, särskilt på grund av stigande bränslepriser och en boskapssjukdom som har drabbat jordbrukarna hårt. Jordbrukarna efterfrågar också en vattenpolitik som motsvarar deras behov för bevattning av grödor.

Vid ett nästan tre timmar långt möte på lördagseftermiddagen misslyckades prefekten i Occitanien, Pierre-André Durand, och fem representanter för bönderna med att hitta en lösning för att häva blockaden, till Durands ”besvikelse”.

”Stora trafikproblem väntas i båda riktningarna”, varnade departementets prefektur. Frankrikes största jordbruksfack, FNSEA, överväger landsomfattande protester under de kommande veckorna, sade en talesman på fredagen, vilket kan innebära en förlängning av åtgärderna för bönder i sydvästra delen av landet som förutom att blockera motorvägen också sprutade gödsel på offentliga byggnader.

Holy shit The anger of #agriculteurs rises in Occitania. 200 farmers have installed an unlimited blockade on the A64 near Toulouse.

