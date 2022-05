Franska soldater i Mariupol?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Internationella experter utgår nu från de regelverk som används på jorden för att försöka tröska fram regler för rymdfarkoster i omloppsbana, från att förhindra konflikter till att begränsa mängden rymdskräp. Det första mötet hålls just nu i FN i Genève under det otympliga namnet “Open-Ended Working Group on Reducing space threats through norms, rules and principles of responsible behaviors”.