Frontex uppger att endast 8 procent av EU:s illegala migranter var kvinnor förra året

🟠 Prognos som förskräcker. Den statliga amerikanska vetenskapsorganisationen NOAA:s prognoscenter för rymdväder förutspår noll solfläckar under åren 2031 till 2040. Det är en extrem situation som inte inträffat så länge mänskligheten räknat solfläckar och vi kastas därmed in på okänt vatten vad gäller vårt solsystem. Förutsägelsen ligger dock i linje med den världsledande solforskaren Valentina Zharkovas varningar sedan många år tillbaka om att vi gått in i Stort solminimum. Hon pekade 2019 ut olika förebud på detta för oss katastrofala fenomen, där ett är de extrema hagelstormar vi i sommar sett i Europa och världen. Prognosen och olika observationer i år ger skäl till mycket stor oro. Nya Tider förklarar i denna unika analys varför.