Några som från början ville bli skickade istället.

Ingen av ”Skicka mej istället”-aktivisterna ville bli skickad istället

  19:31
Efter att Migrationsverket kommit fram till att en stor del av de asylsökande barnen inte är barn och därmed kan sändas tillbaka till Afghanistan har asylaktivister startat kampanjen #skickamigistället. De är väl medvetna om att Migrationsverket inte kan skicka dem i stället, men här kan faktiskt Nya Tider hjälpa till. Genom att anställa en afghan kan denne få stanna i Sverige, men ingen av asylaktivisterna nappade på erbjudandet att bli skickad i stället.

Sedan sommaren har en kampanj pågått bland i huvudsak äldre kvinnor som reaktion på Migrationsverkets ålderstester. 83 procent av de ålderstestade som sagt sig vara ensamma barn har visat sig vara vuxna karlar och kan därför skickas tillbaka till Afghanistan som inte anses vara tillräckligt farligt. Kvinnorna och barnen som dessa män lämnat hemma har ju exempelvis kunnat leva där.

Kampanjen består av att de äldre kvinnorna och ett fåtal män tar bilder av sig själva där de håller en skylt med texten ”skicka mej istället” och postar på sociala medier med hashtagen #skickamejistället.

Givetvis kan Migrationsverket inte tacka ja till vänsteraktivisternas erbjudande. Plakaten är tänkta att visa dessa svenskars egen godhet utan att behöva offra något, och ger ”likes” från andra.

Nya Tider antog anbudet
Migrationsverket kan inte tillmötesgå nätaktivisternas önskan. Men det kan möjligen Nya Tider. Tidningen är en del av bolaget AlternaMedia AB som årligen omsätter närmare sex miljoner kronor. Under de senaste tolv månaderna har verksamheten växt kraftigt och tidningen har i dag omkring 7000 prenumeranter. Bolaget kommer att behöva utöka sin personalstyrka och skulle kunna tillsvidareanställa en afghansk man med lön enligt kollektivavtal och i övrigt goda arbetsvillkor. Därmed skulle den afghanske mannen kunna få stanna i Sverige med arbetstillstånd.

För att uppfylla vänsteraktivisternas önskan och samtidigt få klarhet i om de menar allvar med sitt erbjudande, har vi kontaktat ett flertal av dem som deltar i ”skicka mej istället”-kampanjen. Vi har berättat att vi kan ordna anställning åt en afghansk man och därmed hindra att han skickas tillbaka. Det enda motkravet: att vi får betala en enkel flygbiljett och skicka vänsteraktivisten istället som får bosätta sig i Afghanistan.

”Varför ska JAG behöva åka?”
Birgitta Hinks är en av kvinnorna som deltar i kampanjen. Hon är dock inte intresserad av vårt erbjudande.

NyT: Förslaget är helt seriöst, jag kan skicka ett anställningskontrakt, ordna flygbiljett och du åker inte innan det är klart att afghanen får stanna.

– Varför ska jag behöva åka?

NyT: Du ville bli skickad istället.

– Okej, tack för erbjudandet hej då.

Inte heller Jesper Laregård blir positiv när vi hör av oss för att tacka ja till hans erbjudande. ”Nej”, säger han och lägger på. Lägger på gör även Katrin Kallen Sehlin och Elisabeth Bucht, trots att de poserat med skyltar om att få bli skickade.

NyT: Vi skulle kunna anställa en afghansk man, han kan då få arbetstillstånd och stanna i Sverige.

– Okej.

NyT: Om du åker istället.

Katrin Kallen Sehlin slänger på luren.

Journalisten Tina Höstlycke som också deltar i kampanjen vill inte heller slå till när hon hör förslaget, men förnekar att hon inte skulle mena allvar med sitt erbjudande. Tina Höstlycke berättar att hon är journalist och frågar om vår reporter känner till det.

NyT: Jag bryr mig inte. Vill du ta erbjudandet?

Tina Höstlycke vill inte svara utan ska återkomma via mejl. Det säger även Dennis Kammeborn när vi ringer. Ingen av dem återkommer dock.

”Jag tänker att jag liksom inte kan det”

Inte heller Matilda Brinck-Larsen som är aktiv i kampanjen är intresserad. Hon tar därför tillbaka sitt anbud när vi ringer.

NyT: Du är ju med i den här kampanjen Skicka mej istället.

– Ja.

NyT: Som du säkert vet kan ju Migrationsverket inte uppfylla den önskan. Men det kanske vi kan.

– Ja.

NyT: Vi skulle kunna anställa en afghansk man och göra det möjligt för honom att söka arbetstillstånd. På det sättet får han stanna. Vi kan göra det om du faktiskt går med på att bli skickad istället?

– Ja, alltså, jag tänker att jag liksom inte kan det, säger Matilda Brinck-Larsen, trots att det är vad hon bett om på Facebook. Kampanjens syfte är inte att bli skickade istället, säger hon och vill hellre diskutera att de avvisade männen inte har någon relation till Afghanistan.

NyT: Men nu var frågan om du vill gå med på förslaget och bli skickad istället.

– Jag svarar inte på det.

Ingen vill bli skickad istället

Sammanlagt hinner Nya Tider kontakta runt 30 personer. När vi fortsätter undersökningen nästa dag tycks det dock ha gått ut en varning i nätverket om att vi ringer för att tacka ja till deras uppmaning och självuppoffring. Alla lägger direkt på luren när vi presenterar oss.

Totalt var det ingen av ”skicka mig istället”-aktivisterna som ville bli skickad istället.

Nya Tider söker däremot fortfarande personal. Är du samhällsorienterad, orädd, duktig på att skriva och inte bryr dig om att det ibland blir konstig stämning under intervjuer så kontakta oss.

  19:31

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Andreas Jonsson

september 28, 2017

