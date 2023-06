Irlands regering vill ta miljarder av skattepengar för att masslakta djur

Den första veckan i juni kunde den irländska nyhetstidningen The Irish Independent avslöja att de kommit över dokument från det irländska jordbruksdepartementet som förespråkar mass­avlivning av landets kor. För att uppfylla långtgående klimatmål har den irländska regeringen internt föreslagit att de ska ta 600 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 7 miljarder kronor, av skattebetalarnas pengar för att finansiera avlivning av 65 000 kor per år under en treårsperiod fram till och med 2025 – totalt nästan 200 000 kor.

