Kapplöpningen om batteriåtervinning

Facebook har under natten och förmiddagen den 9 juni stängt av mängder av användare från sina konton för att de har systemkritiska åsikter. Många av de avstängda tycks ha kritiserat svart makt-rörelsen Black Lives Matter, som just nu ställer till kravaller över hela västvärlden och tvingar människor att be om ursäkt för att de är vita.