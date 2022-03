LRF:s gröna näringslivsindex pekar på dyster framtid

Lönsamheten dalar och oron sprider sig i hela lantbrukssektorn, med nedläggningar och svåra lönsamhetsproblem. Trots en stark efterfrågan på svenska jordbruksprodukter minskar lönsamheten när priserna på insatsvaror rusar på det sätt som skett under det senaste året.

Från en över lag positiv inställning till framtida lönsamhet under 2020 har situationen vänt totalt under andra halvåret 2021 och i rapporten från kvartal 4 är det sammanvägda indexet nere på 91,2. Värdet 100 indikerar att man varken är positiv eller negativ om framtiden. Värden över 100 påvisar en positiv syn på utvecklingen och under 100 visar en negativ framtidstro. Den lägsta nivån påvisas bland lantbruksföretag med animalieproduktion, där indexet stannade på 76, en mycket låg nivå.