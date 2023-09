På den populära puben Mulligans i centrala Sandviken satt flera svenskar och njöt av maten, drycken och atmosfären under torsdagskvällen när en svartklädd man med maskering steg in. Med snabba steg tog han sig in i puben innan han höjde ett skjutvapen och avlossade ett flertal skott mot sin måltavla, en man i 20-årsåldern med kopplingar till gängkriminalitet.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?