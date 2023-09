Mediekritikern Russell Brand anklagas av etablerad media för att vara sexbrottsling

Den populäre samhällskritikern, komikern och youtubern Russell Brand har hamnat i något som påminner en Metoo-process. Brand anklagas för att ha kränkt kvinnors känslor, ofredat dem sexuellt och även våldtagit en. Kränkningarna och övergreppen ska ha pågått mellan 2006 och 2013, då Brand stod på toppen av sin etablissemangskarriär som skådespelare, programledare och komiker.

Det är The Times, The Sunday Times och Channel 4 som samtidigt publicerat de misskrediterande anklagelserna, efter ett år av gemensamt granskningsarbete. Av de totalt fem kvinnorna som intervjuats, har fyra valt att vara anonyma. Ingen av dem gjorde heller någon anmälan hos polisen under den tid brotten ska ha begåtts. The Sunday Times meddelade istället att flera av dem sagt att de känt sig tvungna att träda fram först nu, på grund av Brands ”nyfunna kändisskap som en internetbaserad influencer”.