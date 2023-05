Dáil Éireann, det irländska parlamentets underhus, har antagit den mest långtgående lagen mot ”hate speech”, hattal på svenska. Den heter Criminal Justice (Incitement to Violence or Hatred and Hate Offences) Bill 2022, vilket på svenska blir ”lagförslaget om straffrätt (uppvigling till våld eller hat och hatbrott) 2022”. Den nya lagen om hatretorik är en kraftig radikalisering av befintliga bestämmelser om hatbrott som finns i 1989 års irländska lag ”förbud mot uppvigling till hat”.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?