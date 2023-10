Olena Zelenska anklagas för shoppingrunda på 1,1 miljoner dollar

Under besöket höll Zelenskyj sitt första personliga tal till FN:s generalförsamling, träffade kongressledamöter i Kapitolium och besökte också Vita huset. Medan Zelenskyj hoppade runt i Washington i sina försök att stärka stödet för Ukraina, sågs hans fru Olena Zelenska på Fifth Avenue i New York.

New Yorks Fifth Avenue är stadens mest kända shoppinggata, och förmodligen en av de mest kända shoppinggatorna i världen. Många prestigefyllda och avancerade butiker finns mellan 49th och 60th Street på Fifth Avenue inklusive Armani, Gucci, och Cartier.