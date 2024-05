Upplopp i Nya Kaledonien

Fredagen den 17 maj upplevde huvudstaden Nouméa en fjärde natt av kravaller. I den lokala TV-kanalen uppgav Republikens högkommissarie att situationen var ”lugnare och mer avspänd” än under tidigare dagar. ”Undantagstillståndet har gjort det möjligt att för första gången sedan i måndags återgå till en lugnare och fredligare situation i Noumea-regionen”, skriver myndigheten. En skola och två företag brändes dock ner under natten och vissa stadsdelar är fortfarande utom kontroll. ”Förstärkningar kommer att anlända […] för att kontrollera de områden som har undgått oss under de senaste dagarna, vars kontroll inte längre är garanterad”, sade Republikens högkommissariat.

Dessutom har ”förövaren” av ett mord angett sig själv, meddelade högkommissarien Louis Le Franc, utan att ge ytterligare detaljer. Sedan början av veckan har fyra personer dödats i upploppen: tre civila, varav en 17-årig minderårig, och en gendarm. ”Vad jag ber om är lugn”, sade Louis Le Franc. ”Natten som just har gått har varit lugn. Vad jag ber om är att nätterna och dagarna framför oss också ska vara lugna”, sade han.