Orbán svarar på frågan vad han skulle göra om han vore diktator för en dag

🟠 Begravningsentreprenör: ”Dödligheten har ökat massivt under 1,5 år”. I Europa och hela i-världen var överdödligheten stor under 2022 – när den påstådda pandemin redan klingat av. Vi tittar här närmare på några europeiska länder och statistiken förskräcker. Det finns dock undantag. Bulgarien och Rumänien har avvikande underdödlighet, men de är också de två länderna med lägst vaccinupptag i hela Europa. Nya Tider gör här en unik jämförelse mellan överdödlighet och vaccinupptag. Tyska begravningsentreprenörer slår larm om att de inte längre hinner med att begrava alla döda i tid. Trots att hundratusentals européer har avlidit oväntat under förra året så förblir politiker, hälsoföreträdare och systemmedia tysta. Avlidnas vaccinstatus mörkas nu också.