Pakistan visar att det är möjligt – utvisar 1,7 miljoner

🟠 Hatad av vänsterliberaler för sin forskning. Den kände forskaren Richard Lynn avled i sömnen den 17 juli. Lynn var en av de ledande forskarna i världen på området IQ-skillnader och hela hans forskargärning präglades av hetsjakter från vänsterliberalt håll. Mest känd är han kanske för verket IQ and the Wealth of Nations, som han skrev tillsammans med den kände finske stats­vetaren Tatu Vanhanen.