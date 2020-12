Påstådd miljöförkämpe – reser med privatflyg

Det är den brittiska tidningen Daily Mail som granskat Ursula von der Leyen, ordföranden i den Europeiska kommissionen och av Forbes utsedd till den fjärde mäktigaste kvinnan på jorden. Hon är en av de tydligaste miljöförkämparna inom europeisk politik. Från Bryssel kräver hon stora ekonomiska och miljöpolitiska omställningar av medlemsländerna inom EU som skall resultera i att de uppnår koldioxidneutrala utsläppsnivåer tills 2050 – för att stoppa växthuseffekten. Men samtidigt som hon utåt, som så många andra politiker, säger en sak gör hon en helt annan i verkligheten. Enligt granskningen som Daily Mail genomfört har hon använt sig av privatplan, något som släpper ut 20 gånger mer koldioxid per passagerarmil än vanliga kommersiella flygresor vid inte mindre än sju av 16 officiella resor bara under det senaste året. Flera av dessa resor hade dessutom kunnat genomföras enkelt via tåg – ett avsevärt mer miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ som dock inte passar den politiska eliten.