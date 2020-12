Poliser med automatvapen skall patrullera i Stockholm

Under insatsen, som fått det passande namnet ”Tomten”, kommer Stockholmspolisen att ha flera polispatruller som under de kommande veckorna skall vara utstationerade i centrala Stockholm med syftet att kunna avvärja terrordåd genom att snabbt oskadliggöra terrorister erfar Expressen. Tanken är att poliserna, som kommer vara beväpnade med automatvapen, enbart skall vara beredda på att agera mot potentiella terrorhot och att detta skall vara deras enda uppdrag under specialinsatsen.