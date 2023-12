Störtar Frankrike? Och vad är konsekvenserna för EU?

Allt började med en vinterbal i en fransk by i departementet Drôme i sydöstra Frankrike. Byn heter Crépol och traktens unga samlades i byns festlokal för att under trevliga former tillbringa en lördagskväll. Inträdet var modest, 4 euro per person. Strax innan midnatt anlände ett gäng (nio personer) från närliggande områden och genom ett provocerande beteende försökte de skapa ordväxling som ledde till så kallade ”förolämpningar”. Allt slutade med att flera franska pojkar blev sårade och en av dem, den 16-årige Thomas, fick plikta med livet. Vittnen berättade att de unga männen som stod för räden var beväpnade med 20 centimeter långa knivar. Utländsk media kunde redan under samma helg berätta att det handlade om individer med rötter i ett nordafrikanskt land. I Frankrike rådde det tystnad under de första dagarna. I svensk media är det fortfarande tyst.

