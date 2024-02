Ukrainakriget och försvarsindustriernas intensiva produktion

Allt började med den amerikanske presidentkandidaten och tillika förre presidenten Donald Trumps tillkännagivande under ett tal i South Carolina. Natos medlemsstater måste betala sin andel eller så får de ordna sitt försvar på egen hand. I dag – fredag – rapporterar flera nyhetsredaktioner att 18 av 31 medlemsländer kommer att uppnå det begärda målet under 2024, det vill säga 2 procent av BNP. Förebildslandet är Polen som redan under 2023 bidrog med 3,9 procent av landets BNP och under 2024 räknar med att avsätta 4,2 procent av BNP till landets försvar. Som belöning kommer Polens president Andrzej Duda och den nye premiärministern Donald Tusk att i mars månad få avlägga en visit i Vita Huset på inbjudan av den amerikanske presidenten Joe Biden. Då är det också landets 25:e år som en trogen Natomedlem. Det måste nämnas att Polen har en betydande försvarsindustri med export till olika länder, vilket också infattat donationer till Ukraina.

