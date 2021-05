Utomhusfester bryter ut över hela Spanien när undantagstillståndet upphör

Den första natten utan restriktioner innebar feststämning i många delar av Spanien på lördagskvällen, när människor gick ut på gatan efter midnatt efter att de nedstängningsåtgärder som hade varit på plats i sex månader i ett försök att kontrollera spridningen av coronaviruset löpte ut. Festligheter ägde rum på landets gator trots att smittspridningstalen är långt ifrån bra.

Trots att det ackumulerade antalet 14-dagarsfall per 100 000 invånare började falla förra veckan, är trenden fortfarande mycket svag efter flera veckors platå av indikatorn. På fredagen, den sista dagen då officiella uppgifter släpptes, fanns det i genomsnitt 198 fall, en nivå som hälsoministeriet kallar ”hög risk”. Fem regioner – Madrid, Katalonien, Navarra, Aragón och Baskien, samt den nordafrikanska staden Melilla – har över 250, något som anses vara ”mycket hög risk”. Men människorna på gatorna på lördagskvällen verkade omedvetna om detta.

I Madrid flockades folkmassorna till Puerta del Sol, en plats där man traditionellt firar nyår, men i år ställdes festligheterna den 31 december in på grund av restriktionerna. Polisen gjorde 450 ingripanden under natten. Regionen har för närvarande en 14-dagars kumulativ incidens per 100 000 personer på 317. I Barcelona var myndigheterna tvungna att driva 6 500 personer från ett antal olika torg. Och i Palma de Mallorca gjordes 16 gripanden och fyra poliser skadades vid ett ingripande mot en improviserad fest som stred mot det nattliga utegångsförbud som fortfarande råder på Balearerna. ”Det här är beklagliga bilder”, klagade Madrids borgmästare José Luis Martínez-Almeida när han talade på söndagen.

Bland folkmassorna vid Puerta del Sol i Madrid på lördagskvällen var ett av de rop som publiken regelbundet skanderade: ”Frihet!” Detta med hänvisning till kampanjsloganen från konservativa Partodo Populars (PP) kandidat till regionpremiären, Isabel Díaz Ayuso, som länge varit oense med centralregeringen om behovet av strikta coronarestriktioner. Faktum är att regionen har haft några av de mildaste åtgärderna i landet under en tid nu.

#sol #madrid fin del estado de alarma pic.twitter.com/vbd5iec7gv — Luis de Vega (@Ldevega) May 8, 2021

En av konsekvenserna av slutet på det sex månader långa undantagstillståndet – som infördes av centralregeringen för att ge regionerna en rättslig ram inom vilken de skulle kunna begränsa grundläggande rättigheter som rörlighet – var ett slut på utegångsförbud nattetid i de flesta regioner. Detta var fallet i Madrid, där det sista utegångsförbudet trädde i kraft klockan 23.00, bara för att upphävas en timme senare. ”Nu kommer ’botellones’ att börja”, kommenterade en kommunpolis stationerad nära Puerta del Sol på lördagskvällen, med hänvisning till bruket av dricka på gatan i grupp, känt på spanska som en ”botellón”, bokstavligen ”stor flaska”.