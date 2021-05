Vit makt eller svart brottslighet?

Dagstidningen USA Today rapporterar om den dramatiska ökningen, med hänvisning till en studie av Center for the Study of Hate and Extremism (CSUSB) vid California State University i San Bernardino. Enligt den antirasistiska organisationen Stop AAPI Hate har 6 600 sådana fall inträffat sedan början av Coronapandemin.

Representanter från Stop AAPI Hate (AAPI står för Asian American och Pacific Islanders) klagade över att det bakom det finns en djupt rotad rasism mot asiater. Gruppens medordförande, Evangeline Chan, betonade att den redan existerade före 2020.

Eftersom medierna i USA och EU aldrig tröttnar på att anklaga den tidigare presidenten Donald Trump för allt som är fel, också det sociala klimatet, beror detta på att han kallade coronaviruset för ”Kinaviruset” och det var så han väckte hat mot asiater. Demokraten och talmannen i representanthuset, Nancy Pelosi, skyller på ”vit-maktrörelsen” gällande de ökande attackerna mot amerikanska medborgare av asiatisk härkomst. Enligt henne är gärningsmännen vita och har rasistiska motiv.