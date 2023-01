1 919 covidpatienter inlagda på sjukhus – alla var vaccinerade

Första veckan i janu­ari släppte hälsomyndigheten i australiska New South Wales (NSW) delstatens covidsiffror för de två sista veckorna 2022. Dessa visar hur många australiensare med påstådd coviddiagnos som lagts in på delstatens sjukhus, hur många av dessa som behövde intensivvård och hur många som avled. Nya Tider har tittat närmare på den veckovisa dataöversikten från NSW:s hälsomyndighet (se bild) och funnit att av samtliga 1 919 inlagda under veckorna 51 och 52 så var alla vaccinerade. Alltså inte en enda av alla de som givits en covid­diagnos var ovaccinerad. Än mer uppseendeväckande är att 868 av de inlagda fått fyra eller fler doser covidvaccin, det vill säga minst två boosters (påfyllnadsdoser) utöver de första två doserna. Det innebär att nästan hälften av alla inlagda var de ”mest vaccinerade”. Detta går helt emot det officiella narrativet som hävdar att regelbundna boosters är nödvändiga för att ”upprätthålla ett fullgott skydd” mot covid-19.

