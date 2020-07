100 pund böter för att inte bära munskydd – som enligt Fauci är verkningslöst?

Publicerad: 17 juni, 2020, 17:14

Enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten har Sverige nu passerat 5 000 döda i Covid-19. Ytterligare 102 nya dödsfall har inrapporterats under onsdagen vilket innebär att totalt 5 041 personer har avlidit i följderna av att ha blivit smittade av coronaviruset. Folkhälsomyndigheten rapporterar även att 1 239 nya fall av smittade konstaterats vilket innebär att man än så länge har konstaterat sammanlagt 54 562 fall av smitta i Sverige.

Som jämförelse med Sverige kan man titta på våra nordiska grannländer.

De senaste två dagarna har inga dödsfall rapporterats i Danmark, som har 12 294 bekräftade fall av smitta. Norge rapporterar in ett dödsfall under onsdagen och man har haft 8 660 bekräftade smittade totalt än så länge. Finland, som har 7 117 bekräftade smittade, har inte haft några nya dödsfall i Covid-19 de senaste tre dagarna. Island rapporterar in en handfull nya fall varje dag men har än så länge bara haft 10 döda och totalt 1 815 smittade.

Sverige har i nuläget fler dödsfall per dag än vad de övriga nordiska länderna har tillsammans över flera veckor.

På världsplan har man konstaterat 8,3 miljoner smittade och 450 000 har dött av Covid-19 fram till nu.