🟠 UTRIKES Efter skandalerna och spekulationerna runt McKinsey, Rothschild och Alstom, bland många andra känsliga frågor, kommer nu ”UberFiles”. En ny politisk-ekonomisk skandal vars ursprung går tillbaka till 2015 och vars omfattning (återigen) ställer Macrons regering inför problem, och det av goda skäl. Den 10 juli avslöjade The Guardian att Emmanuel Macron under sin tid som ekonomiminister under François Hollande lobbade för det amerikanska taxibolaget Uber och kringgick den franska rättvisan.