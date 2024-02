Alexei Navalnyj har dött mystiskt i fångenskap

Under fredagen kom nyheten att den ryske oppositionspolitikern Alexei Navalnyj dött under mystiska omständigheter under sin tid i ryskt fängelse.

”Den 16 februari 2024, i kriminalvårdskoloni nr 3, mådde den dömde A.A. Navalnyj illa efter en promenad och förlorade nästan omedelbart medvetandet”, skriver man i ett uttalande från den ryska kriminalvården. Vidare skriver de att livsuppehållande åtgärder sattes in av sjukvårdare, men att Navalnyjs liv inte gick att rädda. Enligt den ryska statsägda nyhetskanalen Komersant ska dödsorsaken varit en blodpropp som sprack och man hänvisar till egna anonyma källor.