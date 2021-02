Alternativ för Sverige JO-anmäler Nyköpings kommun

COVID-19En ny forskningsrapport i ansedda American Journal of Medicine som utkom i början av januari slår fast att hydroxiklorokin är effektivt för att begränsa dödligheten i Covid-19. Den amerikanska nyhetssajten The Gateway Pundit skriver att det är ett stort genombrott under rubriken: ”Efter att 440 000 amerikaner dött – Facebook och Journal of Medicine erkänner att de haft fel om HCQ – Dessa människor borde åtalas!”