Antikroppar mot Covid-19 skyddar i minst ett år enligt svensk studie

Studien, som genomförts i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala Universitet och Folkhälsomyndigheten, startade under våren 2020. Då samlades prover in från över 2 000 medarbetare på Danderyds sjukhus, där cirka 19 procent visade sig ha antikroppar mot SARS-CoV-2. Prover samlades också in från drygt 100 inneliggande Covid-19 patienter. Efter ett år har studien slutförts och visar på väldigt positiva resultat avseende andelen av de smittade som fortfarande ett år senare har antikroppar, vilket innebär att de har en ökad immunitet mot coronaviruset och de kända mutationerna likt Delta-varianten.