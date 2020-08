AstraZeneca slipper skadeståndskrav för sitt coronavaccin

Det var i torsdags i förra veckan som den svensk-brittiska läkemedelskoncernen via ett pressmeddelande informerade om att man avtalat med EU-kommissionen om leveranser av 400 miljoner doser av Covid-19-vaccinet AZD1222 till EU. Uppgörelsen bygger på en överenskommelse som fattades i juni med en allians av stora EU-länder ledd av Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna. Resultatet skulle göra det möjligt för alla medlemsländer att få tillgång till vaccinet till självkostnadspris under pandemin, enligt AstraZeneca. Avtalet säkrar också möjligheten att omfördela vaccindoser till övriga länder inom Europa under krisen.

Men med erbjudandet om tillgång till hundratals miljoner doser av vaccinet kom även krav från läkemedelsföretaget. Det viktigaste är samtidigt ett som kan komma att få stor påverkan på de människor som frivilligt, eller under tvång från sina respektive nationer, tar vaccinet. Nämligen att de människor som vaccinerar sig med AZD1222 inte kommer kunna ställa några skadeståndskrav på AstraZeneca om de utvecklar sjukdomar, hälsobesvär eller andra former av negativa biverkningar av vaccinet rapporterar Reuters.

Kravet: Inga skadeståndskrav

Enligt AstraZeneca är man inte beredd att riskera att ställas inför ett potentiellt stort antal omfattande skadeståndskrav för de biverkningar som ett vaccin kan komma att ge till dem som tar det. Istället förväntar sig företaget att de nationer som går med på att massvaccinera sina befolkningar även åtar sig att betala eventuella skadeståndskrav.

”Detta är en unik situation där vi som företag helt enkelt inte kan ta risken om vaccinet på fyra år visar biverkningar”, sade Ruud Dobber, en medlem av Astras ledande befattningshavare, till Reuters.