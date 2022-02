Attacken på Ukraina den bästa reklamen för Nato

Rysslands president Vladimir Putin menar att han inte kan tillåta en fientligt inställd militärallians etablera sig intill den ryska gränsen och så nära Moskva, som i Ukraina. Men hans invasion av Ukraina och inte så förtäckta hot mot Sverige och andra länder kommer att resultera i exakt detta.

Troligen hoppades planerarna i Kreml på att vinna kriget relativt snabbt. Det började hetta till kring utbrytarrepublikerna Donetsk och Lugansk i Donbassregionen, och den ukrainska militären hade kraftsamlat trupper i anfallspositioner i närområdet. Kanske hade ryssarna tänk sig att snabbt göra en kniptångsmanöver, norrifrån via Charkov och söderifrån via Mariupol, och stänga in den största delen av Ukrainas armé. Sedan gå mot Kiev och framtvinga ett snabbt vapenstillestånd.

Nu blev det inte så. Nya Tider har följt utvecklingen dag och natt, och kunnat konstatera att den ryska offensiven kört fast på en rad fronter. Nya Tider förfogar över egna källor runt om i Ukraina, bland annat i Mariupol, Charkov, Kiev och en rad andra orter, liksom på andra sidan i Donbass.

Den som vill följa den dagliga uppdateringen kan besöka vår hemsida för att ta del av lägesrapporter och strategiska kartor. I pappersutgåvan har vi av naturliga skäl fokuserat på analyser och sammanfattande rapporter. Det finns också en risk med att publicera information som just kommit ut, eftersom det florerar så mycket desinformation. Vi ger ett par exempel på krigspropaganda här intill.

Tydligt är i alla fall att invasionen inte gått som planerat. På flera håll har ryska kolonner slagits tillbaka med betydande förluster av välmotiverade försvarare. Detta trots ett betydande numerärt och inte minst teknologiskt övertag. Bland annat fick vi rapporter om att ryssarna i invasionens första skede på flera håll effektivt störde ut all kommunikation och elektronisk utrustning, och därefter överraskande angrep med dussintals attackhelikoptrar som smugit in på låg höjd förbi de ukrainska utposterna.

Den ryska armén använde sig också av en tidigare beprövad taktik för att snabbt få till ett avgörande – man landsatte redan första dagen trupp på en flygplats i utkanten av Kiev för att upprätta ett brohuvud. Med attackhelikoptrar och elitsoldater från luftlandsättningsstyrkan VDV lyckades man få kontroll över Gostomels flygplats strax nordväst om Kiev, men längre kom man inte. Omgivningarna var fortfarande i de ukrainska försvararnas hand, vilket omöjliggjorde upprättandet av ett brohuvud för transportflyg. I stället fick ryssarna invänta förstärkning som kom landvägen norrifrån, från Vitryssland, innan man kunde rycka in i Kievs utkanter väster- och norrifrån.

När Ukraina vägrade att kapitulera, gick Putin över till fas två. Nu trappades be­kämpning av ukrainska försvarspositioner med artilleri upp. Även det fruktade raketartille­riet TOS-1, som kan laddas med termobaris­ka laddningar och ödelägga allt på en 200×400 meters yta, har satts in. Kryssningsrobotarnas mål har bytts från militär infrastruktur till viktig industri, speciellt inom försvarssektorn. I Kiev bombades en byggnad tillhörande bolaget Arsenal, ett företag inom försvarssektorn som bland annat är specialiserat på militär optik.

Vad värre är, består fas två av tiotusentals tjetjenska krigare som redan på invasionens tredje dag sattes in i stadsstrid. De är experter på strid i bebyggelse och ökänt hänsynslösa – i synnerhet när det handlar om kristna fiender.

Striderna har med stor sannolikhet påverkats av att Ukrainas försvarare är högmotiverade. Befolkningen gör Molotovcocktails och har redan angripit ryska fordon på några platser. Att civilbefolkningen engagerar sig i stridigheter ökar dock risken dramatiskt för att kriget blir mycket blodigt. Från Mariupol har vi även nåtts av uppgifter att paramilitära förband som Azov under vapenhot hindrar civila från att lämna staden.

På den ryska sidan finns å andra sidan många som inte ser någon poäng med detta krig alls. Enligt ukrainska källor säger ryska soldater som tagits till fånga att de inte ens vetat om att de befann sig i Ukraina. Allt de fått höra är att de skulle genomföra övningar och plötsligt inser de att de skickats över gränsen. Men även här har vi hittat desinformation i vissa fall, där personer som visas upp som ryska soldater på andra bilder bär ukrainsk uniform.

Inte ens i Donbass är krigsviljan på topp. Det finns visserligen många frivilliga där som bara längtar efter att ”återta” Mariupol och andra orter, men vi får också in rapporter att män stoppas på gatan eller i sina bilar på väg hem till familjen och tvångsrekryteras. 18-åringar som aldrig hållit i ett vapen tidigare gråter när de förs bort till armén.

Faktum är att de flesta i Ryssland inte känner särskilt stor samhörighet med befolkningen i Donbass. För dem är det folk i utkanten av deras rike, i praktiken ukrainare eller åtminstone med traditioner som inte riktigt är ryska. Tvärtom skapar det irritation att Putin erbjudit dem land och en mindre pengasumma om de bosätter sig i Ryssland. På den ryska landsbygden är även denna mindre summa något man får arbeta länge för, och det föder avund.

Nu har flera västländer lovat omfattande leveranser av vapen till Ukraina. Det handlar om tusentals pansarvärnsrobotar och portabla luftvärn – perfekt för gerillakrigföring. Detta ökar risken för ett långvarigt och blodigt krig avsevärt. Att ryska förband nu rör sig söderut, mot polska gränsen, beror troligen på att de vill stoppa sådana leve­ranser.

Faktum är att Kreml agerar på flera sätt inkonsekvent. Den första dagen sattes bara en bråkdel av de styrkor man samlat vid gränsen in i anfallet. Man slog inte heller ut allt luftvärn, och ukrainskt jaktflyg kunde ta sig upp i luften om än i små antal. Man stängde inte heller av landets internet, vilket resulterade i att befolkningen kunde lägga upp foton av hur olika sabotagegrupper rörde sig så att dessa kunde neutraliseras. Många experter ställer sig undrande till de ryska krigsplanerna. Utrikesredaktör Christer Eriksson analyserar möjliga förklaringar i veckans utrikesuppslag.

Om de militära planerna verkar ologiska, är de politiska och strategiska avsikterna ännu mer av ett mysterium. Vad hoppas man på att uppnå?

Officiellt vill man att Ukraina lovar att bli neutralt och helt demilitariserat. Vilket land skulle gå med att på att helt ge upp sina vapen och förlita sig på grannländernas goda vilja – speciellt Rysslands?

Många förvånas över Putins utspel och retorik. Oavsett vad man anser om hans geopolitiska syn på världen genom åren, har hans agerande i Syrien och andra konflikter varit skickligt och juridiskt hållbart. Till och med vad gäller annekteringen av Krim kunde han visa på att USA gjort samma sak när det handlade om Kosovo. I Kosovo, som var en del av Serbien, sköt man sönder de serbiska styrkorna och lät sedan de inflyttade albanerna att rösta om att de ville ha självständighet.

Nu existerar inga försök att ens motivera invasionen. Visst kan man med gott fog hävda att Kiev inte alls följde Minsk-II-avtalet om att ge Donetsk och Lugansk viss regional självständighet inom ramen för Ukraina, och att man fortsatt att trakassera och döda befolkningen där med bland annat artilleribeskjutning, men det kan självklart inte motivera en invasion av hela Ukraina.

Om Ryssland ville uppvisa styrka och skrämma sina motståndare, så uppvisar man nu svaghet. Man kan säkert döda många ukrainska försvarare, men att en supermakt som Ryssland inte uppnår en promenadseger mot ett mycket mindre land som dessutom fick stora delar av sin militära styrka förstörd 2014, imponerar inte på någon.

Att man dessutom hotar Finland och Sverige med ”militära konsekvenser” om man går med i Nato är nog den bästa reklam som Nato kunde ha hoppats på.