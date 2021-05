Bidens exekutiva order berövar amerikaner alla rättigheter om de ”engagerar sig” i Ryssland

Den exekutiva ordern som undertecknades den 15 april, om ”Blocking Property with Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation”, är utformad för att sanktionera amerikanska medborgare.

”Bidenadministrationen gör ett ensidigt beslut som kräver varken brottsliga handlingar eller uppsåt. Sanktionen blockerar tillgångar och inför ett förbud mot att ingå några avtal med den tilltalade. Makar och vuxna barn till individer som befinns skyldiga till anklagelser enligt denna exekutiva order sanktioneras också”, rapporterade The American Thinker.