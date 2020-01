BRÅ – Våldtäkterna ökar

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet sin preliminära statistik för antalet anmälda brott under 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. Vissa trender visar sig vara oförändrade, likt våldtäkterna, vilka ökar år för år i takt med den demografiska förändringen med fler och fler invandrare från grupper som är extremt överrepresenterade som förövare. Samtidigt sticker vissa delar av statistiken ut, bland annat såg vi en massiv ökning av antalet explosioner, våldtäkter mot män och personrån mot barn. De grova brotten och då speciellt personbrotten ökade men samtidigt såg vi en liten ljusning i att andelen mindre grova brott, så som fickstölder, trafikbrott och inbrott minskade något.

Explosionsartad utveckling av explosioner

En kategori som ökat kraftigt under 2019 var andelen brott med allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, vilket ökade med 59 procent från 162 fall under 2018 till hela 257 fall under 2019. Samtidigt har det framkommit att en del polisområden, till exempel Malmö, valt att rubricera ett antal sprängdåd som skadegörelse istället för allmänfarlig ödeläggelse eftersom detta då innebär en annan brottsrubricering och en friserad statistik som ser bättre ut.

Malmö kunde till exempel rapportera att de hade tre fall av allmänfarlig ödeläggelse mindre under 2019 än 2018, men samtidigt kunde en genomgång som webbtidningen Samhällsnytt genomfört visa att ett antal sprängdåd rubricerats som skadegörelse istället för allmänfarlig ödeläggelse.

Våldtäkterna fortsätter att öka

Under 2019 anmäldes cirka 290 000 brott mot person, en ökning med 1 090 brott jämfört med 2018. De anmälda misshandelsbrotten uppgick till 83 900, vilket var en ökning med 1 300 brott, eller 2 procent, jämfört med 2018. Bland personbrotten är en mycket omtalad kategori samtidigt en som kontinuerligt ökat i takt med att Sveriges demografiska sammansättning förändras – sexualbrotten.

År 2019 anmäldes totalt knappt 22 700 sexualbrott, vilket är en ökning med 2 procent eller 543 brott i jämförelse med 2018. Den preliminära rapporten kunde även visa att antalet anmälda våldtäkter ökade under 2019 till 8 350 brott (+6 procent). Anmälda våldtäkter mot kvinnor (18 år eller äldre) ökade med 443 brott (+10 procent) till 4 670 anmälda brott jämfört med 2018. Anmälda våldtäktsbrott mot barn (0–17 år) låg oförändrade på 3 410 brott anmälda brott.