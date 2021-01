Brinner det i Bullerbyn? Foto: Wikipedia/Holger Motzkau/Pixabay

KRÖNIKA

”Bullerbyn brinner”

Svenska Sanna Hill har just fått in en artikel i tyska Compact Magazin. Hill försöker där skildra det svenska nödläget. Eder utsände gör den förmodan, att tyskarna just nu är bättre i stånd att förstå att grannen befinner sig i ett nationellt nödläge än de varit på mycket länge. Kanske bättre än vi svenskar, bland annat därför att de själva håller på att resa sig.

"Bullerbü brennt". Bullerbyn brinner. Så står det i tyska Compact Magazin sent på måndagskvällen den 4 januari i nätupplagan. Eller rättare sagt: Det skriver Sanna Hill. Svenska Sanna Hill är nämligen den som skrivit artikeln, och Compact har fört in den i sina spalter, på tyska. "Bullerbü", det är förstås det numera hädangångna folkhemmet. Sverige, alltså. Landet där fred, ordning och idyll länge rådde. Där invånarna duade varann. Där ingen brydde sig om att låsa ytterdörren om sig, för det behövdes nog inte, skriver Hill. Sanna Hill är en ung och ovanligt frejdig svensk alternativjournalist. Fröken Hill var inte mer än tonåring när det gick upp för henne att massinvandringen till Sverige var en katastrof som ingen tordes nämna vid namn. I alla fall inte utanför den nationella subkulturen. Hill var med om att bygga upp en svensk alternativ press. Det kan framhållas att den till inte ringa del självlärda Sanna Hill var en av få reportrar i Sverige, ja en av få svenskar, för vilka det stod klart att systemmediernas rapportering från kriget i Syrien var skräp och måste göras om. Hon var en av ännu färre som faktiskt också åkte ner till Syrien för att bekanta sig närmare med ärendet. Nu ingår hon i redaktionen för alternativa webbtevekanalen Exakt24.

