Dödshot på fransk mellanstadieskola efter ”incident” under minnesstunden till Paty

En man har suttit i polisens förvar sedan i måndags för att ha hotat att döda personal på ett mellanstadium i staden Valence, där hans son fick en varning efter att ha skrikit ”Allahu Akbar” under minnesstunden till Samuel Paty, enligt åklagarmyndigheten. Den första incidenten ägde rum i fredags under den tysta minut som anordnades i skolan. Eleven, som är 11 år och går i femte klass, ”uppmanades att reflektera över sitt beteende” och ”erbjöd sig självmant att be om ursäkt till sin lärare och sina klasskamrater”, säger områdets skolmyndigheter i ett uttalande.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?