I de två senaste artiklarna om det pågående fallet Brian Warner (Marilyn Manson) vs Evan Rachel Wood et al, ”Warner vs Wood et al. förseglas efter anonyma brev” (eNyT v. 30/2023) och ”Ett tredje anonymt brev” (eNyT v 33/2023), tas tre anonyma brev som rör Warner upp.

Dessa brev skickades till högsta domstolen i Kalifornien och är innehållsmässigt väldigt lika. Alla tre breven skildrar saker som skedde när individerna ifråga var barn och därför får inte allmänheten se något av dessa brev.