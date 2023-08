I den senaste artikeln om fallet Brian Warner (Marilyn Manson) vs Evan Rachel Wood et al, ”Warner vs Wood et al. förseglas efter anonyma brev” (eNyT v. 30/2023), berättas att två anonyma brev om Warner har mottagits av högsta domstolen i Kalifornien. Dessa brev är anonyma och saknar avsändare samt är nästan, men inte helt, identiska när det gäller innehållet.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?