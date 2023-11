Etablissemanget till angrepp efter att SD vill riva moskéer

Under ett utspel under lördagen meddelade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att partiet vill stoppa all nybyggnation av moskéer och riva befintliga som bidrar till det partiet kallar för islamisering i landet.

Utspelet togs föga förvånande inte emot väl av riksdagens islamistkramande partier och politiker. Bland annat kallade den muslimske centerledaren Muharrem Demirok Sverigedemokraternas partiledare för ”ett säkerhetshot mot Sverige.”

– I det här läget utgör Jimmie Åkesson ett säkerhetshot mot Sverige. Hans agerande utsätter Sverige och svenska intressen för en enorm fara, sade Demirok.

Men uttalandet fick även stor uppmärksamhet internationellt och inte minst i muslimska länder som Turkiet blev upprördheten stor av att ett svenskt parti vågar säga nej till fortsatt expansiv islamism.