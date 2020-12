Farliga biverkningar av coronavaccin

Under tisdagen inleddes den första europeiska massvaccineringen mot coronaviruset i Storbritannien. Men redan efter 24 timmar har de första exemplen på allvarliga reaktioner mot vaccinet kommit i ljuset och tvingar nu starka varningar att utfärdas för allergiker. Personer som har allvarliga allergier mot mat eller mediciner rekommenderas nu att inte ta vaccinet BNT162b2 som av Pfizer hävdades vara ”helt säkert” och som är tänkt att massvaccinera miljontals människor i Europa och i Sverige.

Vårdpersonal fick farliga allergiska reaktioner

Under onsdagen införde ansvariga myndighet för mediciner och hälsovårdsprodukter Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) varnande råd till de 50 verksamma företag som nu är i full gång med massvaccineringen av den brittiska befolkningen. Varningen innebär att personer som har en historia av ”omfattande” allergiska reaktioner inte skall vaccineras. Totalt kan så många som sju miljoner britter räknas in i den här gruppen.