Under 2021 var Bill & Melinda Gates Foundation den andra största donatorn till WHO. Numera är techmiljardären Bill Gates engagerad i pandemier och vaccin och vill upprätta en global ”insatsstyrka” för att hantera framtida pandemier. Liknande visioner har Världshälsoorganisationen WHO, som förutom att de tar emot stora summor från Gates, också samarbetar med honom runt exempelvis simuleringar av pandemier.

