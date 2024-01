Högervindar i Europaparlamentet

I december 2023 får de tre största partigrupperna i Europaparlamentet en ny ordning för första gången på fyra år, enligt en opinionsundersökning av Europe Elects. Under december 2019 låg det nationalkonservativa ECR under en kort period på tredje plats, men den här månaden kvalar den andra partigruppen till höger in på en av topplaceringarna.