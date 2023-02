Invandrare häktad för människorov och grov våldtäkt mot barn

🟠 Nya Tider uppmärksammar en magnifik fotobok från förlaget Taschen med unika bilder av en ung Elvis Presley. Alfred Wertheimer fick fotografera Elvis under två konserter, en tv-inspelning och i skivstudion. Men det är de privata ögonblicken som fascinerar mest. Han fångar Elvis under en lång tågresa, i det nyköpta huset med sina föräldrar, när han somnar på en soffa i ett hotellrum och när han nojsar med en kvinna precis innan en konsert. Han fick till och med komma in i badrummet när Elvis rakar sig och kammar till sin berömda våg-frisyr. Vår recensent gör vågen.