Joel överlevde den ryska attacken på träningslägret

Yavorivs militärbas ligger i västra Ukraina, väster om staden Lviv och bara ett par mil från gränsen till Polen. Det är sätet för vad som kal­las ”International Center for Peacekeeping and Security” inom Natos Partnership for Peace-program, som även Sverige är delaktigt i. Nato nekar dock till att några av deras instruktörer fanns på plats vid tidpunkten för det ryska angreppet, och även Pentagon säger att de sista av deras folk lämnade basen för några veckor sedan.

Attacken från Ryssland så nära gränsen till Nato-landet Polen kal­la­des en ”signifikant eskalering” av Storbritanniens regering och USA:s nationelle säkerhetsrådgivare Jake Sullivan varnade att varje beskjutning av ett grannland som är medlem i Nato – även om den sker av misstag – kommer att leda till ett ”fullskaligt svar” från militäralliansen.