Avstängningarna sker utan riktig motivering och utan att man ens hänvisar till ett specifikt inlägg som skulle ha brutit mot

Just nu: Massavstängningar på Facebook – vill stoppa kritik mot Black Lives Matter?

Facebook har under natten och förmiddagen den 9 juni stängt av mängder av användare från sina konton för att de har systemkritiska åsikter. Många av de avstängda tycks ha kritiserat svart makt-rörelsen Black Lives Matter, som just nu ställer till kravaller över hela västvärlden och tvingar människor att be om ursäkt för att de är vita.

Till de avstängda hör Nya Tiders viceredaktör Sanna Hill, som haft Facebook i tolv år utan en enda avstängning. Under gårdagen skrev hon ett inlägg där hon nämnde att Black Lives Matter-demonstranter hade sparkat mot polisen. Idag stängdes hennes konto ner utan annan förklaring än att kontot – inte ett specifikt inlägg – ”inte följer våra communityregler”. När hon försökt starta upp ett nytt konto har även detta plockats bort. Enligt uppgifter till Nya Tider verkar det handla om åtskilliga användare som stängts av, i samtliga fall utan att det motiveras med att ett visst inlägg bryter mot ”communityreglerna” – istället är det alltså hela kontot som sprider fel åsikter enligt Facebook.

Flera av de avstängda hade lagt upp en vit fyrkant på sina konton. BLM-anhängare har under de senaste dagarna lagt upp svarta fyrkanter på sina konton för att uppmärksamma deras ”kamp för svartas rättigheter”, och att lägga upp en vit fyrkant är på samma sätt en protesthandling för att uppmärksamma vitas rättigheter eller bara protestera mot BLM-rörelsen.

Hittills har Nya Tider inte kunnat granska tillräckligt många fall för att med säkerhet kunna säga att det är specifikt Black Lives Matter-kritiker som stängs av. Som vanligt när det gäller Facebooks avstängningar stängs inte alla med en viss åsikt av utan bara tillräckligt många för att åstadkomma vad som på engelska kallas en ”chilling effect”, alltså att avskräcka andra från att uttrycka sina åsikter. Vissa av de avstängda tycks ha stängts av på grund av invandringskritiska åsikter utan att ha nämnt BLM.

Vi återkommer när vi fått in fler uppgifter.

