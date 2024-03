Korpral Roberto är nu kvinna

🟠 – Elon Musk: ”Sweet Baby Inc är spelbranschens fördärv” Ett bolag som drivs av vänsteraktivister med målet att införa så mycket politisk korrekthet som möjligt i dataspel? Möt Sweet Baby Inc – ett bolag som under täckmanteln att göra spelen ”lämpligare för en modern publik” har tryckt in så kallad woke-kultur i en rad olika spel under de senaste åren. När bolaget granskades försökte deras anställda mobba ut kritikerna från nätet, men det fick bara affären att växa till en omfattande protest mot woke-kulturen inom spelindustrin.