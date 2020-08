Malmös egen Bagdad Bob – ”inga religiösa motiv” bakom muslimskt upplopp

Efter att medlemmar i det danska partiet Stram Kurs bränt en koran i Rosengård tog det inte många timmar innan grupper av muslimer samlades och började tända eld på bilar samt anfalla räddningstjänst och poliser i ett regn av gatstenar. Upploppen, som varade i åtta timmar, lämnade åtskilliga poliser skadade och omfattande förödelse syntes i spåren av de uppretade muslimerna. Men i efterhand försöker Malmö stads ledningsstrateg Per-Erik Ebbeståhl att tvätta bort bilden av våldsamma muslimer. Istället menar han, med stöd av polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford, att det inte rör sig om muslimer eller ens Malmöbor som ligger bakom upploppen.

– Vår och polisens bild är att det är personer som inte drivs av en religiös agenda som ställde till det här under natten. Det spelar ingen roll om det är fotbollsmatcher eller den här typen av manifestationer. Det är personer som använder de här tillfällena för att provocera samhället och polisen, säger han enligt Sveriges Radio.

Det är ett uttalande som fått vissa på sociala medier att kalla honom för ”Malmös egen Bagdad Bob”, efter Iraks tidigare informationsminister Mohammed Said as-Sahaf som under invasionen av Irak 2003 gjorde verklighetsfrämmande uttalanden om hur man drev ut amerikanerna samtidigt som dessa rullade in i Bagdad.

Inga religiösa motiv påstås det

Förutom att mena på att det inte låg några religiösa motiv bakom att just hundratals muslimer samlats under fredagseftermiddagen och kvällen i samband med att en koran bränts så menade Ebbeståhl även att upploppsmakarna inte ens kom från Malmö.

– Vi kunde också se att det var folk som kom från en annan del av Skåne till det här, säger Per-Erik Ebbeståhl till SR.

Ebbeståhl är tidigare känd för att under coronapandemin gjort uttalandet: ”Vi skall försöka hålla sju falaflar mellan varandra” för att uppmana malmöborna att hålla avståndet.